Петербургский ЗакС предложит ввести дистанционную форму обслуживания населения

Инициативу поддержали 38 из 43 депутатов.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили ввести дистанционную форму обслуживания населения. Инициатива, которую хотят внести на рассмотрение в Госдуму, принадлежит членам фракции "Единая Россия". Оппозиционные депутаты законопроект раскритиковали. Заседание в Мариинском дворце проходит сегодня, 7 апреля.

Авторы предлагают сделать возможным оказывать социально-психологические, социально-педагогические и социально-правовые услуги в дистанционном формате. Депутат от КПРФ Александр Рассудов отметил, что социальные услуги и так оказываются в Интернете — для этого достаточно набрать запрос в "Гугле".

"За" проголосовали 38 народных избранников, 4 — "против", 1 — воздержался.

Ранее от членов "Единой России" поступило еще одно предложение федерального уровня. Речь идет о правилах посещения кафе и магазинов с животными.

Фото: пресс-служба ЗакСа