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Петербургский ЗакС предложит ввести дистанционную форму обслуживания населения
Сегодня, 12:08
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Петербургский ЗакС предложит ввести дистанционную форму обслуживания населения

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Инициативу поддержали 38 из 43 депутатов.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили ввести дистанционную форму обслуживания населения. Инициатива, которую хотят внести на рассмотрение в Госдуму, принадлежит членам фракции "Единая Россия". Оппозиционные депутаты законопроект раскритиковали. Заседание в Мариинском дворце проходит сегодня, 7 апреля.

Авторы предлагают сделать возможным оказывать социально-психологические, социально-педагогические и социально-правовые услуги в дистанционном формате. Депутат от КПРФ Александр Рассудов отметил, что социальные услуги и так оказываются в Интернете — для этого достаточно набрать запрос в "Гугле". 

"За" проголосовали 38 народных избранников, 4 — "против", 1 — воздержался. 

Ранее от членов "Единой России" поступило еще одно предложение федерального уровня. Речь идет о правилах посещения кафе и магазинов с животными.

Фото: пресс-служба ЗакСа

Теги: дистанционное обслуживание, закс петербурга
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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