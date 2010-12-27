А проверки осуществлять на деньги активистов.

В пятницу, 8 ноября, стало известно, что в ЗакСе предлагают искать наркотики в канализации университетов. С таким предложением депутат Алексей Цивилев обратился к председателю антинаркотической комиссии и губернатору Петербурга Александру Беглову.

Чиновник заявил, что необходимо сделать забор проб сточных вод в канализационных сетях ВУЗов Северной столицы. Таким образом власти Петербурга выяснят, где необходимо проводить профилактику наркозависимости среди обучающихся.

При этом депутат отметил, что проверки надо проводить за счет неравнодушных граждан.

Ранее мы сообщали о том, что УФАС раскрыло третий картель на рынке соцпитания в Петербурге.

Фото:pixabay