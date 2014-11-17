В ЗакСе планируют освободить ледокол "Красин" от налогов

С 2022 года в законодательстве появился термин "плавучий музей".

"Музей мирового океана" попросил депутатов ЗакСа о 50% скидке или отмене транспортного налога на ледокол "Красин". В обращении подчеркнули, что у ледокола даже нет двигателя. Об этом сообщил председатель бюджетно-финансового комитета ЗакСа Михаил Барышников.

По словам Барышникова, музейщики говорят, что они платить налог, а крейсер "Аврора" нет. Как объяснил Барышников, крейсер "Аврора" принадлежит Минобороны, который освобожден от уплаты транспортного налога.

С 2022 года в законодательстве появился термин "плавучий музей" и он отделит в льготе ледокол "Красин" и подлодку-музей в Петербурге, от, например, ресторанов или гостиниц на воде.

Добавим, что в период с 2019 года по 1 января 2022 года ледокол "Красин" был освобожден от уплаты транспортного налога согласно одному из пакетов мер поддержки в пандемию.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге малый и средний бизнес получил отсрочки по уплате налогов. Федеральный центр разрешил регионам в 2022 году продлевать сроки уплаты региональных и местных налогов, а также авансов по ним.

Фото: Википедия

