В ЗакСе отчитались о развитии петербургской промышленности в 2018 году

Специалисты объявили наиболее популярные направления производства.

В парламенте Санкт-Петербурга отчитались об итогах в промышленной сфере за 2018 год. По информации от депутатов, третий год подряд показатели Северной столицы превышают общероссийскую статистику. Индекс производства составил 105 процентов.

За год петербургскими предприятиями отгружено продукции на 3,3 трлн руб. Налоговые платежи в бюджетную систему РФ возросли на 15,1% и составили 440,7 млрд руб., из них в петербургский бюджет поступило 76 млрд руб. (более 20% доходов) прокомментировал ситуацию председатель комитета по промышленной политике и инновациям Иван Складчиков.

Также спикеры ЗакСа отметили, что осообе развитие наблюдается в судостроительном направлении, изготовлении электрических приборов, машиностроении и создании автотранспорта.

Стоит добавить, что производства получили городские субсидии на сумму в 680 миллионов рублей.

Напомним, что в Петербурге собираются повышать продолжительность жизни.

Фото: Piter.tv