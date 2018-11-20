В Петербурге собираются повышать продолжительность жизни

Правительство обсудило на заседании вопросы улучшения здравоохранения петербуржцев.

В Смольном обсудили возможность увеличения продолжительности жизни петербуржцев. Вице-губернатор Анна Митянина рассказал, что чиновники рассматривают возможность в увеличении количества профилактических осмотров. В ближайшее время медицинские исследования вырастут в два раза.

Также специалистов волнует качество оказываемой помощи, а также ее доступность.

Основная идея в том, что мы уходим от пассивного сопровождения больного и делаем акцент на более ответственном отношении общества к своему здоровью прокомментировала меры воздействия на население чиновница

Также по информации от спикера, в Северной столице может появиться специальный социальных пакет, направленный на сотрудников медицинской сферы.

Напомним, что на "Евро-2020" Петербург потратит более 1 млрд рублей.

Фото: Piter.tv