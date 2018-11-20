На "Евро-2020" Петербург потратит более 1 млрд рублей

Основными статьями расхода будут обеспечение безопасности и реклама.

Организация Чемпионата Европы по футболу обойдется Петербургу в один миллиард рублей. Из этих средств 650 миллионов уйдет на обеспечение безопасности, около 200 миллионов - на обучение и подготовку рабочего персонала.

Как отмечают чиновники, из федерального бюджета на продвижение спортивных мероприятий "Евро-2020" будет выделено около 400 миллионов рублей.

Напомним, что турнир состоится с 12 июня по 12 июля 2020 года. Северная столица примет четыре матча: три в рамках групповой стадии и один четвертьфинал.

Ранее Piter.tv писал о том, что за январь в автобусах активировали оплату "Подорожника" 1800 раз.

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