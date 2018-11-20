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За январь в автобусах активировали оплату "Подорожника" 1800 раз
Сегодня, 13:52
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lesjasap

За январь в автобусах активировали оплату "Подорожника" 1800 раз

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Система набирает популярность у петербуржцев.

За первый месяц нового года более 1800 петербуржцев воспользовались услугой активации "Подорожника". Об этом сообщили представители пресс-службы ГУП "Пассажиравтотранс".

Напомним, что система была внедрена 29 декабря 2018 года. Пассажиры могут пополнить проездной билет онлайн. Для этого необходимо приложить карту к городскому валидатору и при помощи банковского приложения на гаджете оплатить дорогу. Проект позволит жителям Северной столицы активировать "Подорожник", не заходя в метро.

Напомним, что на Верности снегоуборочный трактор застрял в сугробе на час.

Фото: Piter.tv

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Теги: автобусы, активация карты, городской транспорт, пассажиравтотранс, подорожник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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