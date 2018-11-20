На Верности снегоуборочный трактор застрял в сугробе на час

У спецтехники не получалось самостоятельно высвободиться из снежной преграды.

В Калининском районе Петербурга вечером 3 февраля снегоуборочный трактор застрял в сугробе. О происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях. По данным местных жителей, специальная техника не смогла вывезти массу зимних осадков, расположенную в одном из дворов по улице Верности.

Петербуржцы отметили, что около часа водитель пытался самостоятельно выбраться из снежного плена. Свидетели событий не остались наблюдать за развязкой инцидента. Однако, они предполагают, что на подмогу к пострадавшему отправили еще один трактор.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб