В ЗакСе обсудили проблемы намыва Васильевского острова

Беглову напомнили об отсутствии инфраструктуры в районе.

23 октября на заседании Законодательноего собрания Петербурга депутаты обсудили проблемы, растущие на намыве Васильевского острова.

Член "Единой России" Константин Чебыкин, напомнил, что на намыве живет уже около 13 тысяч человек, но нужная инфрастуктуры так и не появляется. Вместо дорог, школ и садов открываются только новые этажи в возводимых многоквартирных домах. Парков и садов в районе тоже не хватает. Самим жителям не хватает сил поддерживать в порядке разбитый им сквер на площади Европы.

Депутат попросил Беглова вмешаться в ситуацию, ведь Смольный заключил договор на создание инфрастуктуры с застройщиком "Терра Нова" давно, однако изменений на намыве не наблюдается.

Ранее василеостровцы, живущие на намывных территориях, выходили на митинг.

Фото: Защитим остров Васильевский / ВКонтакте