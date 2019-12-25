В ЗакСе Петербурга пропишут правила работы кальянных

В следующую пятницу представителей кальянной отрасли и жильцов домов, которые жалуются на них, пригласили на следующее заседание ЗакС.

Председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок на заседании Комитета анонсировал работу над законопроектом о регулировании деятельности кальянных.

Как ожидает Четырбок, все нормативы, которые касаются работы кальянных в жилых домах, пропишет ЗакС, а сопутствующие вопросы оставят Смольному. При этом у Законодательного собрания нет стремления избавить от всех кальянных в Петербурге.

Планируется, прописать конкретные регламенты работы таких заведений. Например, в кальянных должны быть мощные вытяжки, помещение должен соответствовать противопожарным нормам и СанПиН.



В следующую пятницу представителей кальянной отрасли и жильцов домов, которые жалуются на них, пригласили на следующее заседание ЗакС.

В начале года Смольный выселил из объекта культурного наследия кальянную.

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