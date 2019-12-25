В ЗакСе Петербурга пропишут правила работы кальянных

Председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок на заседании Комитета анонсировал работу над законопроектом о регулировании деятельности кальянных.
Как ожидает Четырбок, все нормативы, которые касаются работы кальянных в жилых домах, пропишет ЗакС, а сопутствующие вопросы оставят Смольному. При этом у Законодательного собрания нет стремления избавить от всех кальянных в Петербурге.
Планируется, прописать конкретные регламенты работы таких заведений. Например, в кальянных должны быть мощные вытяжки, помещение должен соответствовать противопожарным нормам и СанПиН.
В следующую пятницу представителей кальянной отрасли и жильцов домов, которые жалуются на них, пригласили на следующее заседание ЗакС.
В начале года Смольный выселил из объекта культурного наследия кальянную.
Фото: pixabay
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