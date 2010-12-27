В Мариинском дворце в первом чтении утвердили бюджет 2019 года

Против дефицитного бюджета высказались лишь 8 человек.

Депутаты ЗакСа голосовали в Мариинском дворце за проект главного финансового документа на 2019 год. В первом чтении против дефицитного бюджета оказались лишь 8 чиновников. Об этом сообщают городские СМИ.

Остальные 42 парламентария согласны принять бюджет в 576,3 млрд рублей и расходами в 628,3 млрд. 34,7 миллиарда в 2019 году отдадут на национальный проект "Демография", 5,3 миллиарда рублей на проект "Цифровая экономика", на 25% поднимут и финансирование жилищных программ (20 миллиардов рублей). Также 1,6 миллиарда рублей нужны для выплат блокадникам и ветеранам войны. В дефицитном бюджете на фоне трагедии в Керчи изыскали 2 млрд рублей на повышение антитеррористической защищенности школ.

Губернаторскую правку Александр Беглов может внести в течение недели, то есть не позднее 7 ноября. 22 ноября пройдет второе чтение законопроекта.

Ранее на Piter.TV: Беглов хочет встретиться с депутатами Госдумы от Петербурга.

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