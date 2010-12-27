Беглов хочет встретиться с депутатами Госдумы от Петербурга

На заседании, которое прошло во вторник, 30 октября, не было ни одного депутата Госдумы РФ. 31 октября пришел один человек.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов просит депутатов ЗакСа помочь ему наладить отношения с петербургскими депутатами Госдумы. Об этом сообщают городские СМИ.

На заседании, которое прошло во вторник, 30 октября, не было ни одного депутата Госдумы РФ. На заседании 31 октября из депутатов ГосДумы пришел лишь один человек, Олег Нилов. При этом, от чиновников Госдумы в городское правительство и ЗакС не поступает никаких предложений.

Есть много писем от депутата Романова, которые он не только по своим районам, но и по другим пишет. Приди сюда и дай предложения. Я прошу вас помочь мне наладить совместную работу нашу с вами и с депутатами Госдумы. Александр Беглов

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Фото: gov.spb.ru