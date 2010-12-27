Депутаты утвердили дефицитный бюджет Петербурга на 2019 год‍

Доходы и расходы Петербурга в 2019 году вырастут примерно на 5,5 % по сравнению с 2018 - м.

Парламент Северной столицы утвердил проект закона о бюджете города на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов. Об этом сообщает "Фонтанка". "За" проголосовали 42 депутата, а "против" - 8.

Доходы и расходы Петербурга в 2019 году вырастут примерно на 5, 5 % по сравнению с 2018 - м. Доходная часть будет достигнута отметки в 576, 2 миллиардов рублей. Около 70 % от этих денег будут обеспечены налогом на прибыль организаций и налогом на доходы физлиц. Расходы города составят 628,2 миллиардов рублей. Дефицит решено довести до максимально возможного, то есть 10% от доходов. Он составляет 51,9 миллиардов рублей, и к последнему чтению закона будет увеличен.

Документ показали врио губернатора Александру Беглову.

Это документ, с которым Петербург начнет реализацию стратегических инициатив, обозначенных в майском указе 2018 года. У нас три главных направления. Бюджет должен быть перспективным, прозрачным и социальным. Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда в общественном транспорте в 2019 году не изменится.

Фото: pixabay.com