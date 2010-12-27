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Стоимость проезда в общественном транспорте в 2019 году не изменится
Сегодня, 13:00
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nastya960
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Стоимость проезда в общественном транспорте в 2019 году не изменится

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Это решение окончательное.

В Смольном пришли к окончательному решению по поводу того, стоит ли повышать стоимость проезда в трамваях, автобусах и метро. Об этом сообщают городские СМИ.

В 2019 году тарифы на проезд на общественном транспорте Петербурга повышаться не будут. Такое решение депутаты приняли во время обсуждения проекта бюджета в ЗакСе, 31 октября. Представители комитета по тарифам заявили, что в будущем году повышения точно не ожидается.

Ранее на Piter.TV: Льготные цены на проезд в электричках Петербурга округлят из-за нехватки мелочи.

Фото: Piter.TV

 

 

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Теги: деньги , закс , общественный транспорт , тарифы
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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