Льготные цены на проезд в электричках Петербурга округлят из-за нехватки мелочи

В железнодорожных кассах изменится стоимость льготного проезда ради удобства пассажиров.

В пригородные поездах Петербурга округлят стоимость льготного проекзда для пассажиров. С таким предложением выступили депутаты ЗакСа. Авторы обосновали необходимость принятия такой инициативы из-за дефицита мелочи в кассах вокзалов города.

В ближайшее время проезд для льготников будет фиксироваться без добавления копеек, только в целых рублях. Законопроект уже утвержден в первом чтении во время заседания местного парламента.

Добавим, что переоценка стоимости произойдет согласно математическому правилу: до 50 копеек проезд подешевеет до целого значения, от 50 - округлится в большую сторону. Дополнительное финансирования из бюджета на данные нуждны не планируется.

Напомним, что ЗакС: врио губернатора сможет менять состав правительства города.

Фото: Piter.tv