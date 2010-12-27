ЗакС: врио губернатора сможет менять состав правительства города

Новые полномочия позволят главе Петербурга управлять назначением чиновников в Смольном.

Петербургский ЗакС предоставит губернатору города возможность изменять состав местного правительства. Об этом рассказал председатель Комитета по законодательству Денис Четырбок. По мнению спикера, на данный момент существует неопределенность в определении полномочий главы региона, которую необходимо разъяснить.

Политик отметил, что у врио существует два статуса. Согласно первому, он выступает в качестве одного из вице-губернаторов и выполняет обязанности губернатора по важной причине отсутствия такового. По второму критерию, врио назначается указом президента, когда градоначальник подает в отставку. В обоих положениях у врио не существует трех прав: распускать парламент, назначать членов Смольного и менять Устав города.

Благодаря новому законопроекту у врио губернатора появятся новые права. Он сможет назначать новых чиновников на должности. Однако,кандидатуры должны быть утверждены ЗакСом.

Напомним, что депутаты ЗакСа попросили Беглова дать денег на ремонт пришкольных стадионов.

Фото: Piter.tv