Депутаты ЗакСа попросили Беглова дать денег на ремонт пришкольных стадионов

Депутаты хотят помочь школьным спортсменам получить нормальные условия для тренировок.

Петербургские парламентарии обратились с просьбой к врио губернатора Александру Беглову. Депутаты считают, что город дополнительно должен профинансировать проект ремонта пришкольных спортивных стадионов. Данная инициатива поступила от Дениса Четырбока и Михаила Барышникова.

Популярность площадок приводит к износу. Должных средств не выделяется, и они сохраняются лишь благодаря смекалке и желанию директоров. Надо вкладываться в поддержание спортивных объектов. Порядка 300 спортивных площадок нуждаются в серьезном ремонте заявил один из авторов проекта

Нехватка бюджетного финансирования приводит к разрушению стадионов, считает Денис Четырбок. Он отметил, что объекты должны систематически обслуживаться, а их состояние проверяться Смольным.

Напомним, что "Флора" будет приватизирована Петербургом в 2019 году.

Фото: Piter.tv