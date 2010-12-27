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Депутаты ЗакСа попросили Беглова дать денег на ремонт пришкольных стадионов
Вчера, 11:11
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lesjasap
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Депутаты ЗакСа попросили Беглова дать денег на ремонт пришкольных стадионов

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Депутаты хотят помочь школьным спортсменам получить нормальные условия для тренировок.

Петербургские парламентарии обратились с просьбой к врио губернатора Александру Беглову. Депутаты считают, что город дополнительно должен профинансировать проект ремонта пришкольных спортивных стадионов. Данная инициатива поступила от Дениса Четырбока и Михаила Барышникова.

Популярность площадок приводит к износу. Должных средств не выделяется, и они сохраняются лишь благодаря смекалке и желанию директоров. Надо вкладываться в поддержание спортивных объектов. Порядка 300 спортивных площадок нуждаются в серьезном ремонте

заявил один из авторов проекта

Нехватка бюджетного финансирования приводит к разрушению стадионов, считает Денис Четырбок. Он отметил, что объекты должны систематически обслуживаться, а их состояние проверяться Смольным.

Напомним, что "Флора" будет приватизирована Петербургом в 2019 году.

Фото: Piter.tv

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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