"Флора" будет приватизирована Петербургом в 2019 году

Правительство города собирается заняться садово-парковой организацией в рамках программы приватизации.

Петербург включил садово-парковое пространство "Флора" в программу приватизации государственного имущества на 2019 год, а также план 2020 и 2021 годов. Постановление размещено на официальном сайте Смольного.

Чиновники расписали, что предполагаемые доходы от приватизации в совокупности с затратами составят ноль рублей. Отметим, что на данный момент деятельность "Флоры" находится под контролем Комитета по благоустройству. Организация обслуживает участок в одну тысячу га в петродворцовом районе города. В частности, в зону ответственности входит Стрельна, Ломоносов и Петергоф. Представители компании занимаются наведением порядка в 12 парках, 6 садах, 3 бульварах и 83 объектов, считающимися зелеными зонами Северной столицы. Более 80 закрепленных за фирмой мест являются КГИОПом как культурное наследие региона.

Напомним, что мошенницы из "соцзащиты" ограбили 87-летнюю пенсионерку в Кировском районе.

Фото: Piter.tv