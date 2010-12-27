Мошенницы из "соцзащиты" ограбили 87-летнюю пенсионерку в Кировском районе

Оперативники объявили в розыск двух дам, которые забирают у пенсионеров кровные сбережения.

Днем 23 октября пожилая жительница Санкт-Петербурга рассказала о мошенничестве со стороны двух представительниц "социальной защиты". На самом деле злоумышленницы не представляли интересы ни одной из официальных организаций. Однако, женщины представились сотрудницами социальной службы и обманом проникли в квартиру к 87-летней пенсионерке. Инцидент произошел в Кировском районе города.

Преступницы предложили бабушке обменять денежные средства. В общей сложности им удалось незаконным путем завладеть около 170 тысячами рублей. Сейчас к ситуации подключилась полиция. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Мошенницы разыскиваются.

Фото: Piter.tv