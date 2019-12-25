В ЗакСе Петербурга предложили выделить дополнительные деньги на лекарства

Заявок от коллег, по словам вице-губернатора, пока не поступало.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга внесли правки в бюджет города на 2020-й год. Согласно им, доход Петербурга вырастет на 36,1 млрд рублей, расходы ― на 24,6 млрд рублей, дефицит сократится на 11,5 млрд рублей. По словам вице-губернатора Эдуарда Батанова, текущая финансовая ситуация оказалась лучше, чем ожидалось.

Также представитель Смольного отметил, что при необходимости на медицинские цели можно будет задействовать средства из резервного фонда. Это сделают в том случае, если будет потребность.

Ранее председатель ЗакСа Петербурга заявил о том, что если бы не депутаты, вся Петроградская сторона была бы застроена.

Фото: Piter.TV