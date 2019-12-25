Депутаты Петербурга предложили понизить налог для плавучих доков

Идея заключается в том, чтобы размер налоговой ставки вернуть к показателям 2017 года.

Петербургские депутаты предложили снизить налог для плавучих доков, соответствующий законопроект приняли 3 июня в первом чтении. Ранее в законе "О транспортном налоге" были повышены налоги на яхты, катера, гидроциклы и прочие водные транспортные средства.

Депутаты отметили, что высокая ставка на плавучие доки повысила расходы на их содержание почти в два раза. Повышение повлияло на небольшие предприятия по ремонту судов, которые имеют на балансы плавучие доки, которым пришлось больше вкладываться в плавучие средства. По словам одного из авторов проекта Дениса Четырбока, плавучие доки попали под предметы роскоши: год назад в отношении плавучих объектов ввели такой налог. Теперь предлагается вернуть размер налоговой ставки, какой был актуален до 2017 года, а именно 100 рублей.

Ранее ЗакС Петербурга принял поправки Беглова к городскому бюджету.

Фото: Piter.TV