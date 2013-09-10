В ЗакСе Петербурга экспертом стал победитель конкурса лжеученых доктор Редько

Редько известен критикой массовой вакцинации от ковида. Мужчина также утверждал, что открыл восьмой ген.

В медицинский экспертный совет при комиссии по социальной политике и здравоохранению петербургского Заксобрания включили доктора Александра Редько, муниципального депутата МО "Коломяги". Редько известен критикой массовой вакцинации от ковида. Мужчина также утверждал, что открыл восьмой ген.

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на слова члена комиссии депутата Вячеслава Бороденчика, сегодня состоялось голосование, Редько включили в состав, "это известный грамотный человек с опытом, бывает с неординарным подходом к некоторым вопросам".

Бороденчик уточнил, что Редько был против принудительной вакцинации, а не в целом процедуры.

В конце прошлого года доктор Редько даже выходил в финал премии "Почётный Академик ВРАЛ-2021", которую вручают за выдающиеся достижения в области лженауки, псевдонауки и их популяризации. И победил в отдельной номинации "АПЧХИ" — "Академия Превентивной ЧакроХирургии".

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Фото: Piter.tv



