В Петербурге назначили глав трех администраций районов

Все трое чиновников были врио главы администрации.

Губернатор Петербурга назначил глав администраций Выборгского, Калининского и Колпинского районов. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба Смольного.

Виктор Полунин стал главой администрации Выборгского района. До этого он был первым заместителем.

Сергей Петриченко возглавил администрацию Калининского района. До назначения он также был первым заместителем.

Юлия Логвиненко будет руководить администрацией Колпинского района. Она перешла на пост с места заместителя.

Фото: Piter.tv