Петербургские депутаты внесли законопроект о Дне работника скорой помощи

Отмечать День работника скорой предлагается 28 апреля.

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что петербургские депутаты разработали законопроект о Дне работника скорой помощи. В Законодательное собрание уже внесен законопроект "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге".

Сложно представить себе более благородную миссию, чем та, что возложена на всех работников скорой. Эти самоотверженные люди многолетним трудом заслужили право на профессиональный праздник заявил пикер ЗакСа Вячеслав Макаров

Депутаты предлагают отмечать День работника скорой 28 апреля. Отметим, что ранее этот день как профессиональный праздник отмечали фельдешеры, санитары, медсестры и водители скорой.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге коронавирусом чаще всего болеют люди активного возраста.

Фото:Piter.TV