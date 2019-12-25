В ЗакС Петербурга поступило предложение о продлении времени продажи алкоголя

Петербургский бизнесмен лично обратился к депутату Денису Четырбоку.

Генеральный директор НП "Клуб профессионалов алкогольного рынка" Максим Черниговский направил депутату ЗакС Петербурга Денису Четырбоку предложение о продлении времени продажи спиртных напитков в городе. Об этом сообщил аппарат парламентария.

По мнению бизнесмена, алкоголь необходимо продавать в период с 11:00 до 23:00. Это решение поспособствует уменьшению спроса на контрафактную продукцию и в целом позитивно отразится на торговой сфере. Еще одним аргументом в пользу идеи является соответствие федеральным стандартам: в нескольких регионах ограничение действует на час позже, чем в Петербурге.

В ответ на инициативу Денис Четырбок подчеркнул, что подобные предложения поступают достаточно часто – примерно раз в полгода. Для принятия решения, необходимо рассмотреть идею с другими парламентариями.

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