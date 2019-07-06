В Загребе семь человек пострадали в ходе нападения ученика с ножом на школу

СМИ сообщают о гибели одного из раненых. Подозреваемый задержан.

В столице Хорватии семь человек пострадали в ходе нападения ученика с ножом на школу, расположенную на территории района Пречко. В настоящее время правоохранительные органы в Загребе задержали подозреваемого. Сообщается, что один из раненых скончался от полученных травм. Все пациенты госпитализированы. Одной из пострадавших является местная учительница. Глава правительства Андрей Пленкович указал, что министр внутренних дел Давор Божинович и министр по науке и образованию Радован Фукс в настоящее время находятся на месте происшествия.

Мы потрясены этой великой трагедией, произошедшей сегодня утром... Полиция и все другие службы пытаются определить, что именно случилось при этом крупном инциденте. Андрей Пленкович, премьер-министр Хорватии

По данным телеканала HRT, нападавший может быть учеником той же школы.

Мужчина угрожал ножом сотруднице Витебского вокзала.

Фото и видео: Telegram / сербский вестник