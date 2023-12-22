Младшая из фигуранток заключена под стражу и помещена в СИЗО.

В Забайкальском крае задержали криминальных посыльных телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Задержанными оказались две девушки в возрасте 18 и 23 лет. По данным следствия, неизвестный куратор предложил им подработку, цель которой заключалась в сборе денежных средств на определенных адресах. Собранные деньги девушки переводили на указанные кураторам счета. Небольшую часть они оставляли себе в качестве вознаграждения. Одна из жертв мошенников стала пожилая женщина, которая передала накопления в иностранной валюте в размере 10 тысяч долларов.

Возбуждены уголовные дела. Младшая из фигуранток заключена под стражу и помещена в СИЗО. Ее подельнице избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее мы сообщали, что в Приморье задержали организаторов фиктивных браков иностранцев с россиянками.

Видео: УМВД России по Забайкальскому краю