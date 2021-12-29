Чиновники рассказали о преимуществах такого режима.

В Забайкальском крае ввели режим повышенной готовности из-за нападений собак на людей в населенных пунктах. Об этом местному населению рассказали представители пресс-службы правительства по региону. Ранее бездомные животные насмерть загрызли 7-летнюю девочку. Еще спустя две недели в регионе начали доследственную проверку по факту атаки зверей на трехлетнего мальчика. Ребенку пришлось накладывать 48 швов.

В Забайкальском крае начал действовать режим повышенной готовности. Соответствующее постановление за подписью губернатора края Александра Осипова вступило в силу 5 февраля. пресс-служба администрации Забайкалья

Напомним, что вышеуказанный режим исключит пребывание на улицах городов и населённых пунктов региона безнадзорных животных. В приоритет будет ставиться безопасность для здоровья и жизни человека. Чиновники смогут контролировать запрет на кормление животных без владельцев, выгул собак без хозяев.

Уточняется, что государственной ветеринарной службе поручено оперативно обеспечить работу временных приютов для животных. Также определяются потребности региона в строительстве новых приютов, в которых собаки будут проживать постоянно. С начала 2022 года в Чите зарегистрировано 64 случая укусов собаками жителей. За весь прошлый год Роспотребнадзор Забайкалья зафиксировал свыше 2,3 тысяч случаев собачьих укусов.

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