Российский депутат выступил за отстрел бродячих собак и наказание зоозащитников

В Забайкалье призвали "ставить к стенке" защитников животных на законодательном уровне.

Безнадзорных собак необходимо отстреливать, а их защитников "ставить к стенке". Такое мнение в беседе с сетевым изданием "Чита.ру" выразил депутат законодательного собрания Забайкальского края Александр Михайлов.

По его словам, собаки не должны быть бродячими, а запрет на их отстрел – это чушь.

Я жил в деревне и помню, что там всю жизнь их отстреливали, а шкуры пускали на унты. Ходит собака без хозяина какое-то время – ее ликвидируют и неважно, агрессивная она или нет. Александр Михайлов, депутат заксобрания Забайкалья

Он также считает, что зоозащитники угрожают безопасности России. Михайлов призвал разобраться, откуда у них появляются деньги на деятельность и высказал предположение, что зоозащитники являются "зарубежным проектом, нацеленным на уничтожение россиян с помощью собак". Депутат считает, что за отказ отстреливать бродячих животных нужно ввести наказание на законодательном уровне – "ставить к стенке".

Михайлов призвал зоозащитников помогать больным детям или заниматься "другой полезной деятельностью".

Напомним, 22 января в поселке Домна Читинского района бездомные собаки покусали семилетнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело о халатности, которая привела к смерти человека по неосторожности.

Ранее стая бродячих собак напала на ребенка на Камчатке.

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