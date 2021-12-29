Российский депутат выступил за отстрел бродячих собак и наказание зоозащитников

Безнадзорных собак необходимо отстреливать, а их защитников "ставить к стенке". Такое мнение в беседе с сетевым изданием "Чита.ру" выразил депутат законодательного собрания Забайкальского края Александр Михайлов.
По его словам, собаки не должны быть бродячими, а запрет на их отстрел – это чушь.
Я жил в деревне и помню, что там всю жизнь их отстреливали, а шкуры пускали на унты. Ходит собака без хозяина какое-то время – ее ликвидируют и неважно, агрессивная она или нет.
Александр Михайлов, депутат заксобрания Забайкалья
Он также считает, что зоозащитники угрожают безопасности России. Михайлов призвал разобраться, откуда у них появляются деньги на деятельность и высказал предположение, что зоозащитники являются "зарубежным проектом, нацеленным на уничтожение россиян с помощью собак". Депутат считает, что за отказ отстреливать бродячих животных нужно ввести наказание на законодательном уровне – "ставить к стенке".
Михайлов призвал зоозащитников помогать больным детям или заниматься "другой полезной деятельностью".
Напомним, 22 января в поселке Домна Читинского района бездомные собаки покусали семилетнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело о халатности, которая привела к смерти человека по неосторожности.
Ранее стая бродячих собак напала на ребенка на Камчатке.
Фото: pixabay.com
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