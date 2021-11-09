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В Забайкальском крае ликвидировано более 50 природных и техногенных пожаров

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В тушениях задействованы более 900 человек и 170 единиц техники.

В Забайкальском крае ликвидировано более 50 природных и техногенных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

За сутки специалисты потушили 36 техногенных и 20 ландшафтных пожаров. Также продолжается ликвидация 43 лесных пожаров. Сотрудники МЧС защитили от перехода огня семь населенных пунктов и два крестьянско-фермерских хозяйства. В ведомстве уточнили, что в тушениях задействованы более 900 человек и 170 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Дагестане продолжается ликвидация ландшафтных пожаров.

Виео: МЧС России

Теги: забайкальский край, мчс россии, пожары
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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