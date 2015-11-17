Отмечается, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

В Дагестане продолжается ликвидация ландшафтных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. В Левашинском районе спасатели проложили минерализованную полосу более 2 километров. На месте трудятся 212 сотрудников. Кроме того, в Акушинском районе задействованы 210 специалистов.

Ранее мы сообщали, что МЧС России усилило группировку для тушения ландшафтного пожара в Дагестане.

Видео: МЧС России