Площадь огня составила 300 квадратных метров.

МЧС России усилило группировку для тушения ландшафтного пожара в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Возгорание зафиксировали на сопредельной территории Акушинского и Левашинского районов. Площадь огня составила 300 квадратных метров. На место прибыла дополнительная аэромобильная группировка в составе 30 специалистов и четырех единиц техники. Всего в тушении пожара были задействованы 270 человек и 16 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Мьянме спасатели МЧС России в поисках людей обследовали более 121 тыс. квадратных метров.

Видео: МЧС России