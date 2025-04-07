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МЧС России усилило группировку для тушения ландшафтного пожара в Дагестане

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Площадь огня составила 300 квадратных метров.

МЧС России усилило группировку для тушения ландшафтного пожара в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Возгорание зафиксировали на сопредельной территории Акушинского и Левашинского районов. Площадь огня составила 300 квадратных метров. На место прибыла дополнительная аэромобильная группировка в составе 30 специалистов и четырех единиц техники. Всего в тушении пожара были задействованы 270 человек и 16 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Мьянме спасатели МЧС России в поисках людей обследовали более 121 тыс. квадратных метров.

Видео: МЧС России

Теги: дагестан, ландшафтный пожар, мчс россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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