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В Мьянме спасатели МЧС России в поисках людей обследовали более 121 тыс. квадратных метров

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Всего специалистами обследованы завалы 75 зданий.

В Мьянме спасатели МЧС России в поисках людей обследовали более 121 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Всего специалистами обследованы завалы 75 зданий, пострадавших в результате землетрясений. Кинологи с собаками проверяют участки после получения определенного сигнала. С начала работы госпиталя за медицинской помощью обратились 229 граждан. За прошедшие сутки врачи МЧС провели три сложные хирургические операции.

Ранее мы сообщали, что спасатели МЧС РФ помогли более чем 120 жителям после землетрясения в Мьянме.

Видео: МЧС России

Теги: завалы, здания, мчс россии, мьянма, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости,

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