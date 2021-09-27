В Забайкалье задержали главу Нерчинского района

Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге.

В Забайкальском крае задержали главу Нерчинского района Михаила Слесаренко. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по региону.

Мужчине предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге. Следствие утверждает, что в 2019 году администрация Нерчинска, главой которой на тот момент был Слесаренко, заключила контракт с подрядчиком на 59 миллионов рублей на укладку плитки.

Подрядчик выполнил свою работу недобросовестно, однако глава поселения, зная о недостатках, принял ее. Из-за этого бюджет потерял семь миллионов рублей. Кроме того, в ходе работ была снижена контракта более чем на 1,2 миллиона рублей.

Михаила Слесаренко доставили в Читу на допрос. Следователи намерены просить суд о заключении его под стражу.

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Видео: СК России

