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В Забайкалье задержали главу Нерчинского района

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Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге.

В Забайкальском крае задержали главу Нерчинского района Михаила Слесаренко. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по региону.

Мужчине предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге. Следствие утверждает, что в 2019 году администрация Нерчинска, главой которой на тот момент был Слесаренко, заключила контракт с подрядчиком на 59 миллионов рублей на укладку плитки. 

Подрядчик выполнил свою работу недобросовестно, однако глава поселения, зная о недостатках, принял ее. Из-за этого бюджет потерял семь миллионов рублей. Кроме того, в ходе работ была снижена контракта более чем на 1,2 миллиона рублей.

Михаила Слесаренко доставили в Читу на допрос. Следователи намерены просить суд о заключении его под стражу.

Ранее мы сообщали, что историку Олегу Соколову не удалось уменьшить срок наказания за убийство аспирантки.

Видео: СК России
 

Теги: забайкалье, злоупотребление полномочиями, михаил слесаренко, служебный подлог
Категории: Лента новостей, Новости России,

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