В Забайкалье ввели официальный запрет на новогодние корпоративы, шоу-программы и работу караоке-баров до 15 января. О решении областного правительства сообщили в пресс-службе.
Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в нашем крае остается высоким.
Александр Бардалеев, зампред краевого правительства
Он отметил, что в регионе наблюдается снижение прироста, хоть и небольшое.
Отмечается, что заведения общественного питания смогут работать на протяжении новогодних праздников до 23:00.
Ранее мы писали, что в Выборге запрещено проведение новогодних корпоративов.
Фото: pixabay.com
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