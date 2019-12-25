В регионе наблюдается снижение прироста, хоть и небольшое.

В Забайкалье ввели официальный запрет на новогодние корпоративы, шоу-программы и работу караоке-баров до 15 января. О решении областного правительства сообщили в пресс-службе.

Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в нашем крае остается высоким. Александр Бардалеев, зампред краевого правительства

Он отметил, что в регионе наблюдается снижение прироста, хоть и небольшое.

Отмечается, что заведения общественного питания смогут работать на протяжении новогодних праздников до 23:00.

Ранее мы писали, что в Выборге запрещено проведение новогодних корпоративов.

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