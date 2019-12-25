В Выборге запрещено проведение новогодних корпоративов

Соответствующие изменение в постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

В Выборге, как и во всей Ленобласти, запрещены праздничные корпоративы, и начинают действовать ограничения в новогодние праздники. Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, соответствующие изменение в постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко..

Согласно изменениям, ограничена работа общепита в торговых центрах и комплексах с 30 декабря по 3 января включительно, запрещена работа организаций общественного питания вне обособленных помещений. Для всех остальных предприятий общепита Выборгского района сохраняются ранее принятые ограничения – с 23 до 6 часов кафе и рестораны могут работать только навынос и доставку.

Также вводится запрет на проведение корпоративных мероприятий,а также общественных праздников – городских и районных елок в общественных местах, кафе и ресторанах. При этом проведение коллективных мероприятий, таких как свадьбы, банкеты, дни рождения, семейные торжества, поминки допускается при участии не более 18 человек и использовании масок.

Отметим, что постановление вступил в силу с 8 декабря 2020 года.

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