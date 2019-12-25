Для квартала Сета Солберга обустроят парковку и заземленные мусорные контейнеры

В настоящее время готовится проектная документация по реставрации квартала.

7 декабря Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области в режиме онлайн провел совещание с представителями администрации Выборгского района по реконструкции квартала Сета Солберга.

Как сообщила пресс-служба районной администрации, в совещании приняли участие: помощник главы администрации МО "Выборгский район" Олег Лиховидов, председатель комитета по городскому хозяйству районной администрации Алексей Туркин и председатель комитета дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства районной администрации Сергей Петров.

В настоящее время готовится проектная документация по реставрации квартала Сета Солберга. Согласно плану, в квартале Сета Солберга возведут новый многофункциональный культурный центр с выставочным залом, театром и коммерческими помещениями, например, гостиницами и ресторанами, восстановят близлежащие жилые исторических здания, заменят инженерные коммуникации.

В рамках совещания рассматривались вопросы о размещении парковки в историческом центре Выборга для нужд центра, использование существующих парковок на Рыночной площади и у Спасо-Преображенского Собора, а также обустройство парковки для маломобильных групп населения.

В качестве территории, подходящей для такой парковки, предложена территория на пересечении ул. Красина, ул. Сторожевой Башни, вблизи здания Пенсионного Фонда РФ, размером 770 кв.м.

Кроме того, еще на стадии проектирования учитываются вопросы сохранения чистоты на будущей территории города-музея. Обсуждаются варианты устройства мусорных контейнерных площадок в историческом центре Выборга, размещения заземленных контейнеров; обустройство точек для нужд центра культурно-исторического развития. будет проанализирован вопрос размещения системы подземного сбора мусора в исторической части Выборга.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборгcком районе появилась подробная цифровая карта каждого поселения.

Фото: газета "Выборг"



