Злоумышленника задержали правоохранители.

В Забайкалье водитель протаранил две машины во время погони. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Краснокаменск".

Авария произошла днем 21 октября во дворе одного из домов в Краснокаменске. Водитель Toyota Raum пытался скрыться от полиции, однако врезался в припаркованный Toyota Harrier, который после столкновения ударился в другое припаркованное авто. Злоумышленника задержали правоохранители. Причины погони неизвестны.

Ранее мы сообщали, что число погибших в ДТП в Красноярском крае выросло до пяти человек.

Видео: Telegram / Инцидент Краснокаменск