По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Число погибших в ДТП в Красноярском крае выросло до пяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВ России.

Инцидент произошел в субботу, 21 октября, на 237-м километре автодороги "Енисей". По предварительной информации, водитель ВАЗ, в котором находились двое взрослых и двое несовершеннолетних, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota, внутри которого были две женщины. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что два автобуса с российскими туристами попали в ДТП в Анталье.

Видео: Telegram / МВД 24