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В Забайкалье тушат пожар в детском лагере

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По предварительной информации, площадь огня составила 120 квадратных метров.

В Забайкалье тушат пожар в детском лагере. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По предварительной информации, площадь огня составила 120 квадратных метров. Инцидент произошел в районе населенного пункта Маккавеево. Огонь повредил корпус детского лагеря "Огонек".

На месте работают 50 специалистов и 11 единиц техники. Тушение осложняет сухая и ветреная погода. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали, что в Забайкалье огнеборцы продолжают тушение природного пожара.

Видео: МЧС России

Теги: детский лагерь, забайкалье, мчс россии, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Пожар,

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