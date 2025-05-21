Всего в тушении задействованы 50 специалистов и 12 единиц техники.

В Забайкалье огнеборцы продолжают тушение природного пожара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Специалисты тушат огонь в километре от села Татаурово. Им удалось ликвидировать распространение верхового пожара. Всего в тушении задействованы 50 специалистов и 12 единиц техники. Также задействованы волонтеры. Силы и средства ведомства работают на кромке.

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Видео: МЧС России