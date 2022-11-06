МЧС России отслеживает паводковую ситуацию в Ненецком автономном округе

Оперативная группа ведомства работает в селе Великовисочное.

Сотрудники МЧС России отслеживают паводковую ситуацию в Ненецком автономном округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что уровень воды в реках в пределах всех населенных пунктов в норме. Начальник ГУ МЧС по НАО Дмитрий Зайцев совершил облет реки Печора и посетил населенные пункты округа, попадающие в зону риска. Оперативная группа ведомства работает в селе Великовисочное. Специалисты мониторят обстановку с беспилотников, а также беседуют с населением о правилах поведения в период прохождения ледохода.

Ранее мы сообщали, что в Архангельской области загорелись три жилых дома.

Видео: МЧС России