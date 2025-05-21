В Архангельской области загорелись три жилых дома

ГУ МЧС наращивает силы личного состава для ликвидации огня в регионе.

Несколько жилых зданий загорелись на территории Архангельской области. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы регионального управления ГУ МЧС. В экстренных службах заметили, что в настоящее время пламя локализовано на площади в 800 квадратных метров. Согласно уточненным сведениям, пожар распространился по улице Гоончаровского в селе Емецк на двухэтажный многоквартирный жилой дом, два частных домовладения и хозяйственные постройки.

МЧС России ликвидирует пожар в жилом секторе. Наращивается группировка сил и средств. Предварительно, пострадавших нет. пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону

В Новосибирске машина вспыхнула во время движения.

Фото и видео: ГУ МЧС России