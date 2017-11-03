В Забайкалье сотрудники ФСБ задержали мужчину с незаконно добытым золотом

Подозреваемый пытался продать драгметалл.

Сотрудники регионального управления ФСБ России по Забайкальскому краю задержали мужчину, незаконно добывавшего золото в Красночикойском районе. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы надзорного ведомства. Специалисты пояснили, что рыночная стоимость найденного драгоценного металла превысила пять миллионов рублей. Злоумышленником оказался 48-летний местный житель из города Улан-Удэ. В настоящее время в его отношении ведется уголовное дело по части 4 статьи 191 УК РФ. Речь идет о незаконном обороте драгметаллов.

На момент задержания сотрудниками органа безопасности у фигуранта обнаружены и изъяты самородки природного золота стоимостью свыше 5 млн рублей, которые он намеревался сбыть в целях личного обогащения. прес-служба УФСБ РФ по региону

В Ставрополе задержали подозреваемого в незаконном обороте оружия, боеприпасов и наркотиков.

Фото и видео: пресс-служба УФСБ России по Забайкальскому краю