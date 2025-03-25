В Ставрополе задержали подозреваемого в незаконном обороте оружия, боеприпасов и наркотиков

Мужчина культивировал запрещенные виды растений и занимался изготовлением оружия.

На территории города Железноводск российские правоохранительные органы по Северо-Западному федеральному округу совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России по Ставропольскому краю задержали местного жителя. Мужчина подозревается в незаконном обороте оружия, боеприпасов и наркотических веществ. По месту своего проживания злоумышленник организовал цех по переделке оружия в боевые аналоги и лабораторию, где занимался культивировались запрещенные растения.

В мастерской злоумышленника обнаружен токарный станок и различные технические приспособления, необходимые для изготовления оружия и боеприпасов. В подвале дома были созданы условия для выращивания наркосодержащих растений. пресс-служба МВД РФ

В помещении была предусмотрена система орошения, искусственное освещение и вентиляция. Во время обысков оперативники и силовик нашли несколько предметов, конструктивно схожих с пистолетами и револьвером, патроны различного калибра, гранату, ручные противотанковые гранатометы, огнемет. Дополнительно изъяты кусты и емкости с высушенным и расфасованным наркотиком различных сортов. Ведется уголовное дело по статьям 222, 222.1, 223 и 228 УК РФ. Фигурант расследования остается на свободе под подпиской о невыезде.

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Фото и видео: Telegram / Ирина Волк