В Забайкалье реализуются транспортно-логистические проекты на 80-90 млрд руб.

Александр Осипов сообщил об инвестициях в отрасль.

Около десяти крупных транспортных проекта реализуются на территории Забайкальского края в настоящее время. В них вложено порядка 80-90 миллиардов рублей, а запуск существенно влияет на итоговую стоимость товаров для потребителя. Соответствующее заявление сделал местный губернатор Александр Осипов, выступая на профильной сессии "Больше инвестиций, экспорта и грузов: как должны работать международные территории опережающего развития". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Подготовлены и реализуются около 10 проектов общей стоимостью 80-90 млрд рублей, которые от только транспортной функции переводят нас в более полную транспортно-логистическую, где будут накопления, хранение и раскрытие товарных партий. Александр Осипов, глава Забайкалья

В Забайкалье доставили оборудование для борьбы с последствиями паводков.

Фото и видео: ВЭФ 2024