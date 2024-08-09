В Забайкалье доставили оборудование для борьбы с последствиями паводков

В ГУ МЧС рассказали о доставке в регион мотопомп и тепловых пушек.

Специальное оборудование для борьбы с последствиями паводков российские экстренные службы доставили на территорию Забайкалья из Приморского края. Известно, что задача выполнена по просьбе местного губернатора Александра Осипова. Техника прибыла в регион из резерва ГУ МЧС, она выделена главой профильного ведомства Александром Куренковым. Речь идет о поддержке в виде сотни тепловых пушек и мотопомп. В настоящее время они применяются в Петровск-Забайкальском, где вода поступила в 48 приусадебных участков и 21 дом. Также средства помогут при ликвидации последствий паводков в Орловском. Там остается подтоплен 21 дом. Средства резервного фонда привезены ведомственным самолетом АН-74.

Сегодня в Чите совершил посадку самолет Ан-74 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, на борту которого находились тепловые пушки и мотопомпы, выделенные из резерва чрезвычайного ведомства. пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону

Напомним, что в Забайкальском крае с шестого августа властями введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Он затронул территории Агинского района и Петровск-Забайкальскй муниципальный округ. Из-за резкого подъема уровня воды уровня воды на реке Баляга в городе Петровск-Забайкальском подтопило приусадебные участки и дома.

В Забайкалье загорелся рынок.

Фото и видео: ГУ МЧС России