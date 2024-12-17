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В Забайкалье перевернулся автобус с пассажирами

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В результате ДТП два человека погибли на месте.

В Забайкалье перевернулся автобус с пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел 17 декабря в Газимуро-Заводском районе. По данным ведомства, водитель автобуса марки Yutong не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Внутри автобуса в момент аварии находился 21 пассажир.

В результате ДТП два человека погибли на месте. Еще трое пассажиров были доставлены в районную больницу для оказания медицинской помощи На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщали, что в ДТП под Тюменью погибли два человека.

Видео: СУ СКР по Забайкальскому краю

Теги: автобус, дтп, жертвы, забайкалье, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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