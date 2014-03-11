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В ДТП под Тюменью погибли два человека

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По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением.

В ДТП под Тюменью погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

Инцидент произошел 16 декабря на 29-м километре автотрассы Тюмень – Боровский – Богандинский. Автомобиль Peugeot съехал в кювет, затем въехал в дерево. В результате ДТП погибли 71-летняя и 69-летняя пассажирки легковушки. Водитель и еще одна пассажирка доставлены в больницу с травмами. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее мы сообщали, что задержанному полицией Москвы лихачу, повредившему дорожный знак, вменяется угон.

Видео: Госавтоинспекция Тюменской области

Теги: дтп, жертвы, пострадавшие, тюмень
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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