Полицейские задержали правонарушителя неподалеку от места происшествия.

Задержанному полицией Москвы лихачу, повредившему дорожный знак, вменяется угон. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, инцидент произошел на Пресненской набережной. Злоумышленник обнаружил дорогостоящую иномарку, забрался в нее и совершил поездку по парковочной площадке. Однако мужчина не справился с управлением и врезался в дорожный знак. Полицейские задержали правонарушителя неподалеку от места происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что на Кубани в ДТП с микроавтобусами пострадали пять человек.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА