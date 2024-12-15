Задержанному полицией Москвы лихачу, повредившему дорожный знак, вменяется угон. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".
По данным следствия, инцидент произошел на Пресненской набережной. Злоумышленник обнаружил дорогостоящую иномарку, забрался в нее и совершил поездку по парковочной площадке. Однако мужчина не справился с управлением и врезался в дорожный знак. Полицейские задержали правонарушителя неподалеку от места происшествия. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что на Кубани в ДТП с микроавтобусами пострадали пять человек.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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